刑警挪用贓款借給線民 判刑5年半定讞

2019-01-16 11:18

〔記者張文川／台北報導〕曾獲頒模範警察「金吾獎」殊榮的台北市警中正二分局偵查佐兼代理小隊長邱世忠，9年前私自挪用由他暫時保管的查扣贓款20萬元，借給張姓線民並要求10天內還30萬；歷審皆依侵占職務上持有非公用私有財物，將邱判刑5年半、褫奪公權3年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，邱世忠在2010年11月偵辦一件組織犯罪防制條例案時，搜索扣得40萬元現金，由他暫為保管；張姓線民向他借錢，邱在2010年11月30日至12月2日間，在偵查隊辦公室將扣案現金中的20萬元挪借張。

高院更一審認為，中正二分局偵查隊確實在執行林柏州組織案的搜索勤務時，查扣40萬現金，並交給邱世忠保管，與邱往來密切的張男向邱借錢，邱答應出借20萬元，並向張男強調「這是公款，10日後必須還款30萬元」，要求不能拖欠。

邱世忠辯稱，這些錢是向周姓小舅子借來的，是私人借貸關係，與贓款無關，但檢方掌握的通聯資料顯示邱確實告訴張男是公款，合議庭不採信邱辯詞。

高院更一審指出，邱世忠身為偵查犯罪的刑警，為圖私利而侵吞保管的私有財物，影響國家公務員形象，犯後又否認犯行，未見悔意，判邱5年6月有徒刑，褫奪公權3年。最高法院認定更一審判決無違誤，駁回上訴確定。

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