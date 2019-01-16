涉打死1歲半女兒 疑18歲媽及3同居人都動手 先打暈再繞遠路送醫

2019-01-16 11:17

〔記者王捷／台南報導〕台南一名母親因幼女打翻牛奶，竟拿「不求人」將1歲半女童活活打死，由於李母與同居人、表姊與姊夫同住，因此，警方漏夜將4人列為嫌疑人帶回偵訊，已經做完初步筆錄依殺人罪嫌移送南檢。據了解，4人的筆錄沒有矛盾處，都疑有涉案，至於案發後女童一息尚存，但李母與同居人卻選擇較遠的醫院送醫，放棄一公里內就能到達的成大醫院，讓警方相當懷疑，不過李母辯稱，是因為路不熟。

李母被逮後，在第一時間臉書被灌爆，同時也發現，她似乎不太愛護女兒，曾公開PO文指女兒長得像大便，甚至還帶著女兒去夜唱，據透露，女童已經不是第一次被虐打，且身上有多處舊傷，遍及全身，連臉部都有斑斑點點的舊傷。

直到15日晚間，女童被打到暈厥，才跟著同居人載著奄奄一息的女兒到醫院，但是李母與同居人卻放棄距離住家不到一公里內的成大醫院，選擇約有5、6公里的另一間醫院，送醫後女童還有鼻息，但最終搶救不治，讓警方感到懷疑。

據了解，為何選擇較遠的醫院，李母與同居人辯稱，因為不是在地人，不了解周遭環境，不過這樣的說詞讓警方懷疑，尤其同居人疑似從事計程車業，不可能不知道一公里外有間遠近馳名的大醫院。

不過，警方統整4人的初步說法，並沒有發現其他矛盾處，4人的說法一致，都有涉嫌凌虐女童，因此將4人全依殺人等罪嫌移送，由檢方複訊，目前正等待相驗結果。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/