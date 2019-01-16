高鐵春節再加開17班次 1/18開放旅客訂票

2019-01-16 11:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵春節訂位情形踴躍，台灣高鐵公司今表示，將再開17班加班車，並於1月18日凌晨0點起開放訂票。

高鐵新增開加班車包含2月1日下午1點50分1317車次、晚間8點50分1331車次、2月2日上午7點50分1305車次、中午12點10分1637車次、下午4點50分1323車次、2月3日上午7點10分1607車次、下午3點50分1321車次從南港發車南下往左營的7班列車。部分列車未停板橋、新竹、苗栗、彰化、嘉義，請要購票旅客注意。

左營發車北上列車則有2月8日及9日上午8點45分1306車次、11點45分1312車次、下午4點45分1322車次、晚間9點15分1332車次、2月10日上午8點45分1306車次、晚間9點15分1332車次等10班。每列車均未停靠苗栗、新竹、板橋等站。

今年1月31日至2月11日的春節疏運期，高鐵總計加開482班次列車，12天開行2155班次列車，1月4日開放訂票後，截至1月16日上午9點為止，約80萬張車票完成訂位。

高鐵公司表示，春節期間人潮眾多，各車站均將加派人力，引導旅客乘車，此外，春節期間除各車次將提供3至5節自由座車廂外，高鐵公司將視旅客需求及列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車（商務車廂除外），加強載運旅客。高鐵公司呼籲旅客可預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。

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