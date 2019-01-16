肉圓家暴案 媽媽遞狀訴請離婚爭扶養權

2019-01-16 11:04

〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕新北市蘆洲區42歲林姓男子因10歲兒子買回來的肉圓「沒加辣」，氣憤之下竟拿啤酒罐掌摑兒子、鎖喉妻子，施暴影片曝光引起公憤，林妻也爆料丈夫家暴非第一次，隱忍是為了蒐證，為脫離這段暴力婚姻，她今天上午10點至新北地院遞狀訴請離婚扶養權，另至新北地檢署補充林男涉嫌家暴傷害的相關事證。

林妻14日透過發出聲明表示，早在2016年底，丈夫也曾失控，抓著兒子衣領讓他腳離地面，所幸她及時制止；去年10月，兒子因為寫功課時發呆，丈夫竟然用鐵棍狠狠毆打兒子3下，讓兒子屁股當場瘀青，為何當時不阻止，因為害怕孩子被打得更慘，只好忍痛蒐證，兒子長期處在暴力之下，還曾因此向她哭訴：「為什麼要生下他，很想死掉！」如今只求帶著孩子離開這樣的環境，能有個安全的地方安心的生活。

得知引發眾怒後，林男戴著口罩出面道歉說：「孩子，爸爸對不起你！」卻又坦承「平常管教小孩就會用打的，沒有喝酒也是」，新北市社會局昨下午也訪談林男，林男同意接受飲酒行為治療，並接受強制12場次的親職教育輔導，若違反協議，將處以3萬元以下罰鍰。

只因肉圓沒加辣，妻兒就遭爆打事件傳出後，蘆洲警分局替受害母子聲請緊急保護令，新北地院14日凌晨火速裁准，除要求林男不得騷擾被害人，並禁止他靠近住處300公尺內，有7名網友看不過去闖屋痛毆林男，因林男未提告，檢方尚未分案偵辦。

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