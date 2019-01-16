殺死越籍前妻和新歡自首 醋男二審仍判無期徒刑

2019-01-16 10:28

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名男子龍震鴻因不滿裴姓越南籍前妻與她離婚後還向他借款2萬元美金，誤以為裴女有意與他復合，未料，龍男向裴女催討欠款時卻發現她與「新歡」楊男同居，一時氣憤竟持菜刀亂刀砍死2人後再向警方自首，高雄高分院二審今天上午宣判，維持一審原判，仍依殺人罪判處龍男無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，被告龍姓男子為死者裴女的前夫（雙方於2016年5月16日），離婚後裴女搬出，但仍與前夫龍男有聯絡，龍男因而認為裴女有意與其復合，裴女並向龍男借款2萬美元（折合新臺幣621817 元），並匯款到裴女胞兄設於越南之帳戶。

前（2017）年5月29日上午6時多，龍男為向裴女催討借款，駕車至裴女的住處，並攜帶菜刀1 把，打算如裴女拒絕還款，即持刀恐嚇裴女還款或簽立本票、借據，但他到場後，卻看到裴女的新歡楊男也住於該處，始知裴女離婚後即與楊男同居，懷疑楊男在他與裴女還未離婚時就暗通款曲，雖經2人否認。

不過，妒火中燒的龍男，認為裴女假意與他復合而欺騙其感情，且認為楊男的介入才使他與裴女的感情破裂，一時情緒失控失去理智持菜刀朝裴女、楊男2人頸部、心臟、胸腔等要害亂砍，直至2人倒臥血泊，始停止砍殺，龍男逞凶殺人後，立即主動撥打110 向警員自首，並請求指派救護車到場救援，可惜2人送醫都宣告不治。

案經2名死者家屬提告，龍男被檢方依殺人罪嫌起訴，高雄地院一審在去年10月將他判處無期徒刑，褫奪公權終身，今天上午高雄高分院二審維持原判。可上訴。

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