討債同歸於盡？嫌犯喝農藥身亡、被害人中彈獲救

2019-01-16 10:22

〔記者謝介裕／南投報導〕涉及南投市槍擊案的賴姓嫌犯，在犯案後，因喝下農藥試圖與林姓被害婦人「同歸於盡」，經送往衛福部南投醫院緊急搶救後，仍於15日深夜11時30分左右不治死亡。

該槍擊案發生在15日傍晚，涉案的賴嫌（64歲）疑與被害林女（56歲）之間有多達近400萬元的債務糾紛，賴嫌前往林女位於南投市民族路的住家索討未果後，朝林女連開2槍，其中1槍卡彈，另1槍則打中林女下腹，經漏夜轉送台中中國醫大附設醫院救治後，目前並無生命危險。

反觀，賴嫌在案發第一時間便喝下農藥，且急救後仍不治，彼此之間真的只是債務糾紛？還是另有不為人知的糾葛？才導致賴嫌選擇如此激烈的手段，以及涉案的2把改造手槍、18顆子彈來源為何？均是警方亟欲了解的重點。

據調查，賴嫌與林女2人係2、30年的老朋友，賴嫌家境不錯，為人仗義，林女因做生意不順，陸陸續續向賴嫌借了約近400萬元度過難關後，怎料，缺乏償還誠意，以致賴嫌一再要債不成，最後才憤而萌生殺機。

警方說，據賴嫌友人私下透露，賴嫌對於自己義氣相挺卻換來林女「賴帳」的下場，十分心寒，每每幾杯黃酒下肚，便嚷嚷著要一命抵一命「配掉」林女，沒想到竟一語成讖，也呼籲民眾碰到類似金錢、債務糾紛時，可循調解委員會或司法管道處理，才是避免意外及確保本身權益之道。

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