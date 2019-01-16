傻眼！他農藝系畢業公寓種大麻稱「有機」、「無毒」…

2019-01-16 08:20

〔記者洪定宏／高雄報導〕31歲莊姓男子畢業於某國立大學農藝學系，且多益英語測驗800多分，但他竟走偏鋒，不僅有竊盜前科，居然以其農業及外語專業，搜尋種植大麻的方法，並予以改良，號稱「有機栽培」，沒有毒害，員警無不傻眼。

高雄市仁武警分局強調，莊男在高雄市苓雅區租公寓種植大麻，每次前往，都故意將車輛停在三條街外再步行，但專案小組仍掌握他的行蹤。

本月15日下午約1點40分，專案小組直搗他位於苓雅區建民路的租屋處，查獲大麻活株19株，大麻花與大麻葉成品數百公克，以及烘乾機、自動灑水設備及植栽工具一批；當天晚間約8點，再到苓雅區華新街住處查獲8株大麻活株，將他依違反毒品危害防制條例罪案移送法辦。

警方強調，莊男多益英語測驗800多分，從國外網路搜尋植栽大麻的方法，且他畢業於某國立大學農藝學系，運用所學，以探照燈打光技術，讓大麻快速生長。

最扯的是，莊男在網路販賣時，號稱大麻以有機栽培，在台灣「自種自銷」，絕不加農藥驅蟲，而是用辣椒水驅蟲，保證「身體健康」、「吃得安心」、「無毒害」。

仁武分局偵查隊接獲線報，與苓雅分局、刑警大隊科技偵查隊、屏東分局科技偵查隊成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官李賜隆指揮偵辦，調閱上百支路口監視器影像及百筆通聯記錄分析研判，掌握莊男行蹤，從台中跟監到高雄，將他逮捕到案。

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