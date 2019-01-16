張泰山擔任交通安全宣傳大使 當天將送出５顆簽名球

2019-01-16 07:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過半個月就是春節，烏日警分局將於元月22日邀請已退休的台灣職棒明星張泰山到烏日高鐵台中站為交通安全進行宣傳，當天張泰山將準備簽名球，與民眾進行有獎徵答，答對的民眾就會送出一顆簽名球，但只送出五顆，粉絲們可要把握機會。

有森林王子、全壘打王之稱、台灣職棒明星球員張泰山雖已退休，人氣仍是紅不讓，烏日警分局將在元月22日上午十點，邀請張泰山一同到烏日高鐵台中站區四號門前的室內廣場，擔任春節交通安全的宣傳大使，打出「交通『泰』重要、安全『山』不得」口號， 當天將進行有獎徵答，答對的人可得到張泰山簽名球。

此外，還邀請榮豐薩克斯風樂隊、彰化家扶中心」舞躍獅王、兒童醒獅團」進行表演。

張泰山在去年的12月15日在台中的棒球場舉辦引退儀式，當時尚未上任的台中市長盧秀燕還邀請張泰山擔任市政顧問，足見張泰山在球迷心中份量之重。

張泰山曾是興農牛的球員，連引退儀式都選在台中，足見張泰山與台中淵源。

烏日警分局每年春節前都會舉辦交通安全宣導，而張泰山的魅力十足，深受年輕人甚至一般民眾的喜愛，因此今年烏日警分局邀請張泰山擔任春節交通安全宣導的大使，將於元月22日上午10點在高鐵台中站，要向民眾宣導春節的交通安全宣傳大使。

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