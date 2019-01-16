包圍分局堵殺童「牛奶媽」網友遭驅離：要找議員說！

2019-01-16 06:59

〔記者王捷／台南報導〕新北「肉圓爸」虐兒，台南「牛奶媽」拿一根「不求人」打死女兒，事件傳出後，五分局起初遭到網友包圍，一群人在分局外等著主嫌薛女出現，警方擔心「牛奶媽」與「肉圓爸」下場一樣，因此派員鎮守驅離，沒想到卻有民眾被警方驅離時受傷，揚言要驗傷，請議員主持公道對警方提告，還稱法律都在保護壞人，警方呼籲民眾要冷靜，給司法空間釐清案情。

15日深夜發生這起殺童案後，台南市警二分局、警五分局擔心「肉圓爸」事件延燒，對案情相當保密，檢方得知以後也提醒警方要注意偵查不公開問題，避免影響案件進行與心證空間。

不過，在遭「牛奶媽」打死的女童祖母出面，將受傷女童照片公布在網路上，引起群眾注意並在網路揪團到分局集結，一群人包圍分局就在等主嫌「牛奶媽」出現。

警方發現不對勁，立刻啟動快打部隊，鎮守在分局外，並以強制力請民眾離開，過程有推擠、拉扯，一位民眾因此感到不滿，到醫院驗傷，揚言要找議員告狀提告。

警方呼籲，目前全案正在調查中，說不定目前傳出的訊息不全然正確，請民眾給檢警空間調查，不要失去理智。

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