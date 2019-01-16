虐死1歲女童 狠母曾發文嗆女兒「長得像大便」

2019-01-16 05:14

〔即時新聞／綜合報導〕可惡！台南市1名母親虐死1歲大的女童，被祖母爆料她曾答應會給小孩好的生活，改名母親被網友發現曾在臉書公開貼文中，直接污衊自己的親生骨肉「長得像大便」，擷圖在網路上瘋傳，憤怒網友怒轟她「妳不是人！」

網友發現狠母在2018年11月23日於臉書發出女兒可愛的照片，但貼文內容卻寫道「俗話說，一樣米養百種人，妳能長大成人真的浪費米，難怪妳的小孩會長得像大便」，接著提到「做人要良心放心頭，而良心是正常人才有，不會是給心腸壞垃圾人，非出張嘴道別人是非黑白，別侮辱了良心兩個字吧！」

狠心母親的女兒死亡時被發現全身、額頭大面積瘀傷，疑似長期遭到虐打，女童祖母爆料女童遭其母與人一起用香菸、不求人等工具虐待；據悉，女嬰目前已在殯儀館相驗，涉案犯嫌則在台南市第五分局漏夜偵訊中，目前已有網友到場關心狀況。

許多網友看見可愛女嬰竟被親生母親說成大便，大發雷霆要痛下殺手的2人付出代價，網友們在該篇貼文留言指出「你他媽就很有良心嗎？殺死自己女兒算什麼」、「你吃米長大才是浪費，女兒這麼可愛怎麼下得了手」、「王八蛋真的是人渣，沒見到你我不是人」、「太誇張了小孩可以打成這樣，良心被狗吃了嗎？」

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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