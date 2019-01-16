寶貝孫女遭親生母親虐死 祖母發怒說話了！

2019-01-16 04:21

〔即時新聞／綜合報導〕台南市1歲女童驚爆遭親生母親虐死案件，女童祖母指控孩童遺體千瘡百孔，被人用「不求人」等工具施暴，還公布女童母親與其「表姐男友」的個人資料，怒嗆「死也無法還我孫女」，廣大網友對此忿忿不平，揚言要替女童平反。

女童祖母今（16）日在臉書上公布狠心母親與其「表姐男朋友」的個人資料，血淚控訴她當時承諾會給孫女好的生活，更有親友透露，有人對女嬰施暴，為人母親並無阻止，還跟著拿香菸將女嬰稚嫩的皮膚燙出開口、甚至用手、工具將她頭顱、全身打出大面積瘀傷；祖母嗆2人「死也無法還我孫女」，要讓全台南知道他們的行徑多惡劣。

據悉，女童遺體目前在殯儀館相驗，身上傷口未發現燙傷，母親與其「表姐男朋友」在台南市第五分局漏夜偵訊中。

事件雖在深夜曝光仍震驚大量網友，已有網友相約前去分局向2人討公道，更有網友指出「才1歲你們到底怎麼下得了手」、「媽的，社會上就是有這種敗類」、「小寶貝不痛了，保佑他們一定要受到懲罰！」

近期內新北市蘆洲「肉圓爸」不滿餐點未加辣，對親生兒子與妻子痛下毒手，案件引發社會關注，更有民眾直接登門拜訪將狠父打到送醫，警政署「NPA署長室」臉書粉絲專頁呼籲各界冷靜，總統蔡英文更在臉書上希望大家善用113家暴專線，勿讓國家未來棟樑長期活在家暴陰影之中。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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