繼肉圓家暴事件後 台南也傳1歲女童遭「不求人」活活打死

2019-01-16 03:07

〔記者王捷／台南報導〕新北孩童因為買了肉圓沒加辣，遭父親家暴，台南市15日深夜也發生1歲女童疑遭虐待致死案件。昨晚深夜10時許，不到20歲、已經離婚的薛姓小媽媽，疑似為了管教問題，將自己的1歲女童用抓癢的「不求人」活活打暈，送到郭綜合醫院急診室救治，經醫師搶救後仍宣告不治，目前警方正在調查中。

警方指出，薛女目前沒有工作，與親戚住在南市北區，疑似因為孩童哭鬧問題，拿「不求人」教訓女兒，但發現女童暈厥後，急忙與男友載著女兒送醫，醫護人員發現女童身上有新舊傷痕，手臂有美工刀的割傷，認為事態不單純，緊急聯絡警方到場。

由於女童家住北區，該案由台南市第五警分局處理中，薛女也向警方坦承犯案。小女童親生父親的友人透露，女童父母親離異後，女童由母親撫養，目前跟著母親及母親男友同住。

生父友人指出，之前就常聽說女童母親及同居人因為女童難以撫養，常常出手虐待，但因為女童父親沒有監護權，所以不能說些什麼。昨晚是因女童送醫急救不治後，女童父親到醫院瞭解，才發現女童疑遭虐待致死。

醫護人員檢視女童身體，發現她的身上有多處小刀傷，這些傷痕不應該出現在一歲孩童身上，緊急打電話聯繫警方。

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