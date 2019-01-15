竹縣十大易肇事路口出爐！竹北市囊括9個

2019-01-15 22:18

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣哪個路口最危險？縣府警察局統計，緊鄰中山高竹北交流道的竹北市光明六路與縣政二路口，名列2018年十大易肇事路口之首，也已經是連續5年蟬聯冠軍了！

警察局交通隊表示，原則上車流量越大的路口，肇事率越高，2018年十大易肇事路口，發生件數總計385件（較2017年314件增加71件），共造成1人死亡，175人受傷；分析肇事原因，以未注意車前狀況最多，還有未依規定讓車、左轉彎未依規定、闖紅燈、以及未保持行車安全距離等。

十大易肇事路口的前5名排名順序和2017年一樣，後5名順序則有調整。竹北市囊括9名，新豐鄉1名；其中，台1線路口佔5處。

交通隊表示，居冠的竹北市光明六路與縣政二路口發生69件，較2017年63件，增加6件，分析原因係該路口位於交流道旁，為南來北往的重要樞鈕，白天大家趕著上班互相爭道未禮讓，因而容易發生沒有傷亡的擦撞；由於雙向車流量大，且快、慢車道的交織點太多，造成交通事故較多。

上述路口的受傷事故10件，則較2017年42件少32件，研析應為機車與汽車道增設軟管，車道分流，且光明六路西往東向於上午7到9時及下午5到8時30分禁止左轉縣政二路，因此受傷案件減少。

警方表示，竹北市台1線中華路與興隆路口，以及自強南路與文興路口，分別位居第二（55件）及第三名（54件），前者經頭前溪大橋、後者經經國大橋後，連接台68線快速道路；因路口複雜加上車多，肇事頻傳。

第四到第十依序是：竹北市台1線中華路與光明六路口、新豐鄉台1線新興路與康樂路口、竹北市縣政九路與光明六路口、竹北市興隆路與博愛南路口、竹北市光明六路與縣政十街口、竹北市台1線中華路與中正東路口、竹北市台1線中華路與三民路口。

交通隊表示，為降低肇事率，將加強勤務提高見警率，同時擴大交通安全宣導。

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