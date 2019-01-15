少女控前男友盜裸照 檢方發現全是她自拍自傳！

2019-01-15 22:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黃姓男子與16歲小女友小娟（化名）初嚐禁果，分手後竟傳送小娟的淫照給多名閨密欣賞，小娟氣得控告黃男，檢方發現這些照片都是小娟自己拍攝並傳給黃男的，既無妨害秘密、也沒有侵入電腦，更無強制性交，全案不起訴。

16歲少女小娟指控，黃男跟她原為男女朋友，2017年10月在黃男住處，違反她意願強行將性器放入她口腔，接著將她性侵得逞。

2個月後，黃男輸入她的GOOGLE帳號帳戶、密碼，侵入並瀏覽她儲存在雲端相簿而取得她的裸照，去年7月用LINE傳送給她閨密，其閨密又轉傳給她4名女性友人觀覽，為此她怒控黃男強制性交、侵入電腦、妨害秘密等罪嫌。

黃男到案後大聲喊冤，聲稱2017年1月到10月二人曾為男女朋友關係，交往期間曾經合意性交，分手後就沒有再聯絡，分手當天小娟就將他封鎖。

檢方認為，事後小娟坦承交往期間曾合意發生性行為，案發後沒有驗傷，也沒有報警，並無證據可以佐證，難以僅憑單方指述即認定黃男涉犯強制性交罪嫌。

此外，黃男坦承將小娟裸照不雅照片傳送給她的閨密，卻否認有妨害秘密犯行，辯稱小娟所說的不雅照片，是小娟自己以臉書通訊軟體傳給他的。

檢方發現，小娟於警詢及偵查中坦承，與黃男交往期間有傳裸照給他，檢方認為裸照既為小娟自行拍攝、傳送，即非刑法妨害秘密罪所保護之客體，亦與刑法「盜錄」之法定構成要件不符，難以認定為妨害秘密罪，全案不起訴處分。

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