「工人之子」檢察官 轉換跑道當律師

2019-01-15 23:46

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署檢察官王振名是「工人之子」，深信司法是維護社會公平正義最後防線，辦起案來被同事形容是「拚命三郎」，元月23日起，他將更接地氣，轉換跑道改穿律師袍，繼續發揮熱情提供專業，協助民眾實現社會正義。

王振名現年46歲，建國中學、政治大學法律系畢業，司法官訓練所43期結業，與時代力量黨主席黃國昌是建中同屆的隔壁班同學，也與頂新劣油案承審法官吳永梁是司訓所同學，從事檢察官工作15年生涯，都在嘉檢服務。

他待人處世客氣，人緣極好，沒有官威，指揮警調人員辦案默契十足，近幾年調升一審主任，嘉檢內票選，總拔得頭籌，甚至拿過21票（全票36票），備受上司、同事肯定，卻無緣調升主任；今天是他最後一天在嘉檢上班，上司、同事紛紛獻上祝福，明天離職。

王振名是台北囝仔，從不諱言父親只有小學畢業，工人家庭出身的他，上有2個姊姊，身為家中獨子，排行老么，父母親尊重他，不會給壓力，他自動自發，求學之路走得順利。

他與任職嘉市文化局秘書的妻子林華儀，同為政風人員高考訓練所同學而相識，當年他分發至嘉檢，妻子毅然辭掉考試院工作，一起陪同南下；3個小孩都在這裡出生，如今也把父母親接來同住，愛上嘉義，自稱是「半個嘉義人」。

王振名可謂嘉檢「大柱」，負責偵辦重大貪瀆、掃黑、人口販運等犯罪，辦過雲林縣麥寮鄉長林世崇貪瀆案、前竹崎鄉長溫良恭遭人潑硫酸案等；這次九合一選舉賄選案，更創下1日執行3件賄選案，100多名被告均全部認罪記錄，離職前1週，更指揮嘉縣刑大偵破「嘉義傳播公會」以毒品控制未成年少女坐檯陪酒的不法集團。

他說，曾偵辦過人口販運案件，從中拯救失學少女回到正軌生活，讓他深信司法能達到正義的理想，轉任律師後，除服務鄉親，有更多時間陪家人，更希望帶給社會正向的力量持續擴大。

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