10多年不行房 他竟回妻「尼姑怎辦？」 高院准離

2019-01-15 23:02

〔記者楊國文／台北報導〕新北市余姓男子與妻子曾女結婚24年，曾女哭訴抱怨丈夫10多年來拒絕行房，丈夫卻冷言冷語說「你幹嘛哭？那些尼姑怎麼辦？」，氣得訴請離婚，余男辯稱兩人不是完全沒行房，「有時1年1、2次」、「2011年後就沒行房」，是因唯一的小孩罹病，怕再生下不健康的孩子，高等法院認為夫妻不僅無性生活，這幾年連牽手都沒有，已無夫妻之實，今判准離婚。可上訴。

曾女訴請離婚指出，1995年7月和余男結婚，育有一女，她於1999年進行人工受孕後，丈夫竟10多年來拒絕與她發生性關係，她若埋怨性事，丈夫都會冷言冷語說「你幹嘛哭？那些尼姑怎麼辦？」

此外，丈夫長年疑神疑鬼，監視她舉動，甚至限制她離開房間，不容許她有不同意見，這樣的精神暴力害她飽受憂鬱症之苦，而夫妻2人已從2014年6月分居至今，婚姻已難以維繫，請求法院判准離婚。

余男辯稱，夫妻的工作時間錯開，相處時間本來就比較少，且孩子罹患多發性軟骨瘤，照護人力及醫療費用都是不小花費，若再生下罹患同樣疾病的小孩，將無力照顧，他因此較少和太太發生性行為，他強調，兩人不是完全沒有性關係，有時1年1、2次，「2011年以後就沒有行房」，而「這幾年也不是刻意拒絕妻子，因為雙方沒有互動，所以才沒有牽手或親吻等較親密行為」

高院認為，余男、曾女雖有夫妻之名，已無夫妻之實，而且自2014年分居起，形同陌路，余男也認為婚姻因為性生活不和諧，已無法維繫，認定曾女訴請離婚，為有理由，因此今判准離婚。

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