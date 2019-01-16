白天取締酒駕成果豐碩 尾牙熱季彰警再加碼

2019-01-16 00:06

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆年前尾牙飲酒熱季，彰化縣警局13日全縣同步在27個路段實施白天酒測勤務，共取締25件酒駕案件，其中有19件依刑法公共危險罪移送法辦，有駕駛人傻眼說：「酒測哪時候改到白天的？」由於成果豐碩，為達到嚇阻效果，警方決定加碼，近期再實施全縣同步白天取締酒駕勤務。

彰化警方於13日實施的取締酒駕勤務時間為當天下午2時至晚間6時，共出動205名警力，在27個路段查獲的25件酒駕件數中，以福興鄉與花壇鄉交界處的番花路4件、省道台74線中彰快速道路彰化市旁3件、埤頭鄉彰水路段3件最多，只要酒測值超過0.25毫克，就依刑法公共危險罪移送法辦。

彰化縣警局前年首度將酒測重點時間從晚間改到大白天實施，總計3年來，共取締酒駕違規82件，其中有52件依公共危險罪移送法辦，比例高達逾6成。

彰化警方把取締酒駕時間挪往白天實施，虛虛實實的結果，有駕駛人酒駕被查獲時還納悶說：「哪時候改白天抓酒駕的？」還有駕駛人直呼：「倒楣！」

警方指出，連續3年實施白天取締酒測勤務，對於嚇阻酒後駕車具有正面效果，今年適逢尾牙熱季，他們日前實施酒測後，由於效果頗佳，因此決定尾牙後的農曆年前，將實施另一波白天全縣同步在相關大型餐廳、知名小吃店等易飲酒的場所附近，以及省道台61線西濱快速道路、74甲線東外環道等重要道路匝道取締酒駕勤務，至於實施日期也照例不對外公布，以不按理出牌方式讓酒駕降至最低。

警方強調，酒後駕車發生交通事故，一旦造成重大死傷及財產損失，都是至少兩個家庭的重大危害，呼籲大家無論開大車、小車或騎車，都應遵守「指定駕駛」、「酒後改搭計程車」、「零酒精、才上道」的安全習慣，以確保本身及其他用路人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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