1/15 今彩539頭獎開出1注！大樂透、雙贏彩 頭獎均摃龜

2019-01-15 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月15日）開獎的第108000013期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市龜山區南美里3鄰南美街26號1樓的「旺旺來商行」開出；第108000005期大樂透及第108000013期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000005期大樂透中獎號碼為「12、20、30、38、40、41，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得167萬1203元；參獎共33注中獎，每注可得5萬4538元；肆獎共173注中獎，每注可得6687元；伍獎共2055注中獎，每注可得2000元；陸獎共3787注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2346注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6385注中獎，每注可得400元。

第108000005期49樂合彩中獎號碼為「12、20、30、38、40、41」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共201注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4748注中獎，每注可得1250元。

第108000013期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、07、09、11、12、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共287注中獎，每注可得500元；肆獎共3506注中獎，每注可得100元。

第108000013期今彩539中獎號碼為「06、13、22、30、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共4957注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8192注中獎，每注可得50元。

第108000013期39樂合彩中獎號碼為「06、13、22、30、38」，四合共32注中獎，每注可得21萬2500元；三合共63注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2943注中獎，每注可得1125元。

第108000013期3星彩中獎號碼為「567」，正彩共134注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000013期4星彩中獎號碼為「4451」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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