肉圓爸同意酒癮治療 強制接受12次親職教育

2019-01-15 19:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市蘆洲區林姓男子因兒子購買的肉圓沒有加辣，竟暴打妻兒出氣，引起眾怒。社會局今天下午訪談林男，林男同意接受飲酒行為治療，並接受強制12場次的親職教育輔導，若違反協議，將處以3萬元以下罰鍰。

社會局長張錦麗表示，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心與警方在14日凌晨聲請緊急保護令，禁止林男施暴、騷擾、遠離居住地300公尺等，並與林妻、孩子及家屬會談，完成安全計畫，包含後續照顧計畫、法律扶助等，今天約訪林男，釐清暴力發生原因與酗酒是否有關。

張錦麗說，經社工充分溝通，林男坦承飲酒後情緒容易失控，因此同意接受就醫，治療飲酒行為，並接受12場次的強制親職教育輔導，近期經醫療院所評估後，就可以進行一週一次到兩次的治療。

張錦麗表示，如果違反協議，將依兒童及少年福利與權益保障法第102條，裁罰3萬元以下罰鍰，至於飲酒行為治療，需聲請「通常保護令」發揮強制力，違反者可依家庭暴力防治法第61條，移送地檢署偵辦，市府會全力協助林妻相關程序。

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