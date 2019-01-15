肉圓爸同意酒癮治療 強制接受12次親職教育

新北市政府社會局局長張錦麗說明蘆洲林姓男子家暴案後續處理情形。林男同意接受飲酒行為治療及強制接受12場次的親職教育輔導。（記者賴筱桐攝）

新北市政府社會局局長張錦麗說明蘆洲林姓男子家暴案後續處理情形。林男同意接受飲酒行為治療及強制接受12場次的親職教育輔導。（記者賴筱桐攝）

2019-01-15 19:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市蘆洲區林姓男子因兒子購買的肉圓沒有加辣，竟暴打妻兒出氣，引起眾怒。社會局今天下午訪談林男，林男同意接受飲酒行為治療，並接受強制12場次的親職教育輔導，若違反協議，將處以3萬元以下罰鍰。

社會局長張錦麗表示，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心與警方在14日凌晨聲請緊急保護令，禁止林男施暴、騷擾、遠離居住地300公尺等，並與林妻、孩子及家屬會談，完成安全計畫，包含後續照顧計畫、法律扶助等，今天約訪林男，釐清暴力發生原因與酗酒是否有關。

張錦麗說，經社工充分溝通，林男坦承飲酒後情緒容易失控，因此同意接受就醫，治療飲酒行為，並接受12場次的強制親職教育輔導，近期經醫療院所評估後，就可以進行一週一次到兩次的治療。

張錦麗表示，如果違反協議，將依兒童及少年福利與權益保障法第102條，裁罰3萬元以下罰鍰，至於飲酒行為治療，需聲請「通常保護令」發揮強制力，違反者可依家庭暴力防治法第61條，移送地檢署偵辦，市府會全力協助林妻相關程序。

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