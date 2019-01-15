約定「遲到要罰錢」 男同志簽300多萬本票給愛人

2019-01-15 23:08

〔記者王定傳／新北報導〕洪姓男子與王姓男子交往時簽下5張本票，金額315萬，王男日前以其中4張到期沒清償為由，聲請強制執行獲准，洪男遂提出確認本票債權不存在之訴，主張對方威脅公開他的性向，才會簽約，且王男要求他遲到要罰錢等，是限制人身自由；新北地院法官認為，洪男無法證明遭脅迫簽本票，且2人情侶間的許諾，未違反相關法律規定，判敗訴。

據查，洪男在去年4月間簽下5張本票，金額最低是1萬6500元，最高達150萬元，5張金額高達315萬餘元；後來，王男以其中4張到期，卻未獲清償為由，向法院聲請強制執行獲准，洪男因而提出確認本票債權不存在之訴。

洪男主張，2人是同性情侶，相處期間，他發現王男控制慾強，常有無理要求，若不從，對方就威脅公開他性向，甚至以他的名義寫自白書，並附上他的裸照，威脅散布給其親友知悉，他逼不得已才簽本票。

洪男還指，王男並規定他要「答應請15天假」、「讓王男去他姊姊家吃飯」及「遲到1秒百元」等，依此要他簽本票，但這些內容限制他的人身自由，違反法律強制規定與善良風俗，不具效力；王男則反駁，洪男交往時因違反2人約定，答應給罰款，才簽本票，不是受脅迫。

法官認為，洪男無法證明自己遭受脅迫而簽本票，且雙方約定內容如「去姊姊家吃飯」、「配合請假15天」、「不得遲到」及「相處態度應良好」等，是情侶交往過程中的「許諾」，洪男違約後同意給罰款和解，並簽發本票，難認有違反法律強制禁止規定或違背一般道德觀念之處。

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