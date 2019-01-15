妻怨10多年不「親密嘿嘿嘿」 丈夫冷回：尼姑怎麼辦？

2019-01-15 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一對夫妻結婚20餘年，並育有一名子女。妻子2016年訴請離婚，指稱丈夫10多來不行房，面對她抱怨還反問「那尼姑怎麼辦」？法官認為夫妻性生活不和諧，婚姻難維繫，判准離婚。

根據《蘋果日報》，曾姓妻子在1999進行人工受孕後，接下來十餘年，余姓丈夫皆不願與其行床第之事，且還回她：「你哭什麼？那尼姑要怎麼辦？」此外，且還監視她的一舉一動，限制曾女離開房間，令曾女因精神壓力，飽受憂鬱症之苦。2人自2014年6月便開始分居，曾女以婚姻難以維繫，向法院提請離婚。

曾男表示，2人因工作時間不同，難有時間共處，且孩子罹患軟骨瘤，擔心若是再生下患病兒，家中將無心力照顧，且不是完全沒有性行為，一年仍有1、2次，而且2人相處時間較少，也有親吻、牽手等親密舉動。

法官認為，兩人自2014年分居至今，已貌合神離，且余男也認為因性生活不美滿，難維持婚姻，故判准離婚。並判余男須月付1萬5000元扶養費給擁有監護權的曾女，直到孩子成年；但夫妻剩餘財產差額分配部分，曾女須付518萬餘元給余男。因為依照《民法》夫妻剩餘財產差額分配規定，曾女在婚姻期間增加的財產較多，將給付另一方兩人財產差距的一半金額。全案可上訴。

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