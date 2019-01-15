涉虐打幼童腳底板 托嬰中心主任三度鞠躬道歉

2019-01-15 18:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕評鑑甲等的新北市永和區私立淯薪托嬰中心被指控有老師對3名幼童施暴，涉嫌虐打幼童腳底板，案件曝光後托嬰中心夏姓主任出面道歉，硬拗這不是施暴而是情緒失控，更嗆記者「不然你想要怎麼樣」，新北地檢署今下午依涉犯強制罪首度傳喚夏姓主任、江、陳姓老師到案，晚間訊後夏姓主任5萬元交保，江、陳姓老師各3萬元交保，夏女交保後全身緊包，讓媒體追著跑，最後三度鞠躬道歉，直說：「對不起，真的對不起」。

夏女交保後面對記者提問「覺得你這樣管教方法沒有錯嗎？」、「你覺得這樣打小孩合乎人情嗎？」等語，均不發一語，直到問到「有什麼話想跟家長說嗎？」夏女才三度鞠躬道歉；夏女委任律師表示，在偵查庭上夏女已跟檢察官表示過，對影片當天內容及先前面對媒體採訪的回應，都感到很懊惱。據了解，3人均對施暴行為感到後悔，想跟家屬道歉和解。

夏女委任律師表示，事件至今發展得太快，之後會再視情況跟家屬聯絡表達歉意。

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