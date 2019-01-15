海大學生搭台馬之星落海 海空出動搜救

2019-01-15 18:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕台馬之間交通船－台馬之星今天下午3點14分，有國立台灣海洋大學學士後輪機系學生陳冠豪搭台馬之星返台，在距離基隆西北方約42海浬處落海，空警隊出動直昇機，海巡署派連江艦前往搜救。

連江縣交通旅遊局局長林長青表示，今天下午3點14分，台馬之星位於北緯25度34.500、東經121度08.166，距離基隆約42浬處，一名海大學生陳冠豪落海，海大學士後輪機系老師學生一行20人，回程搭乘台馬之星；台馬之星的船公司新華公司獲得消息後，隨即通知北部航務中心及海岸巡大隊申請支援搜救。新華公司也隨即用電話通知該學生家長。

立委陳雪生指出，空警隊於下午4點15分出動直昇機，海巡署派連江艦於下午5點10分抵達出事海域，前往搜救。

林長青說，到下午5點半為止，臺馬之星仍在海面搜尋該名落海學生，船長表示如果天黑之後仍未尋獲，將開回基隆。

海大校長張清風說，他是下午接到連江縣政府通知，對於意外的發生頗感訝異；張清風說，陳冠豪與老師同學一同到馬祖與中國參訪，今天海大師生從南竿搭船，準備返回基隆，目前還未接獲進一步消息。

新華公司總經理劉三光表示，今天台馬之星從南竿開往基隆，下午3點14分左右，船員發現有人在B甲板右舷落海，隨即通知船長調頭搜救，並通知公司，台馬之星在海面上等到天黑約下午五點五十分才開船，往基隆方向返航。

劉三光指出，船上事務部門在發現有人落海後，立刻清查全部乘客，比對艙單，才找出落海乘客名字。他說，根據事後調閱監視錄影，發現該名學生落海時，旁邊沒有其他人。至於落海真正原因，仍待進一步由相關單位調查。

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