玩「街頭擁抱」遭摸背打腰臀間 檢：妳自己同意的啊！

2019-01-15 23:13

［記者陳恩惠／台北報導］1名在國外就學的女學生，去年7月間放假返國時，在北市德行東與忠誠路口附近，遇到33歲陳姓男子告知正在執行「街頭擁抱」的任務，請她幫忙，女學生不察同意，陳男卻在擁抱過程中，伸出鹹豬手撫摸女學生的背、腰部，在女學生離去時，還趁機拍打她的腰臀間，士林地檢署日前偵結，認為陳男非強行擁抱，而是經女學生同意才做的，且腰、背及臀至腰間的部位，並非私密處，也無從證明陳男的拍打是性騷擾的用意，因此予以不起訴處分。

女學生的親友氣得將不起訴書張貼在天母地區的社團中，她一開始就寫道「#天母有變態之溫馨提醒」、「我家親戚之前大白天在德東遇到的變態，最後判決不起訴⋯請各位女孩兒要小心啊！」

她說「如果被告人有看到的話，歡迎留言提出你的看法，還是要私我也可以！不然我只好去找你囉～因為你欠我家人一個道歉！！！只會在路邊騙年輕女孩，不知道你是存著什麼心態？交不到女朋友嗎？去花錢就有了啊！還是連錢都沒有？」

針對不起訴書的內容，她特別附註寫著「註：告訴人之所以會答應「街頭擁抱」，是因為她長期在大陸唸書，同學不乏各國人種，她以為就是像外國人打招呼那樣的擁抱⋯⋯誰知道對方開始上下其手！我家人年輕愚蠢我知道、這部分已經被唸到臭頭，但一開始有答應擁抱、難道就代表同意你亂摸嗎？！」文出引起天母地區的居民譁然，除了批評「台灣是司法地獄」外，還有許多女網友分享，曾經在天母地區、劍潭站、德行西路、ＳOGO等地，都遇到假冒ABC問路或要求擁抱。

不起訴書說，陳姓男子去年7月29日傍晚5時40分，在北市德行東路127號人行道前，假借「街頭擁抱」名義，騙取女學生的信任，擁抱的過程中，撫摸她的背部和腰部，並在她離去前拍打腰和臀間的部位；陳男辯稱，我有問過她，我沒有強行抱她，我沒有覺得她有試著要推開我，她離開時我有隨手拍她一下，想要跟她說再見。

女學生則說，我答應他做「街頭擁抱」，他抱上來貼很緊，手從背摸到腰，後來他的手往上摸快接近胸部時，我成功推開他，他說要從正面再抱一次，我想說順應他要求就可以走了，後來他一抱到我，我馬上推開他離開，轉身離去時，他趁機拍我的屁股到腰的地方。

檢察官說，根據女學生的說法，陳男是經其同意而為擁抱，且腰、背及臀至腰間的部分，不屬於人體隱私處，而陳男在女學生離去時，拍打一下，用意是否為性騷擾，亦無從認定，陳男所為，雖然使女學生不快，但難以認定有強制猥褻及性騷擾等罪嫌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/