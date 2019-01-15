肉圓爸酒後暴打妻兒 精神科醫師：施暴者近5成酒精濫用

2019-01-15 21:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市蘆洲區「肉圓爸」酒後痛毆妻兒的家暴行為引起社會公憤，精神科醫師楊聰財指出，此案為典型的肢體暴力，研究資料顯示，肢體暴力案件中，有高達9成的施暴者為男性，其中近5成有酒精濫用問題，長期酗酒將導致大腦前額葉功能下降，前額葉是負責掌管理性判斷、減少衝突失控的能力，加害人須接受戒酒治療。

楊聰財分析，要判斷是否有肢體暴力的前兆，可從生活中的細節觀察，包括個性易怒、EQ不佳，容易發脾氣，遭遇壓力或不順隧的事情會有負面情緒，但處理策略非常糟糕，採取怪罪他人或攻擊行為來發洩，且缺乏同理心，不尊重生命，常以自我為中心，甚至冷血、有病態人格。

楊聰財說，施暴者藉由暴力行為紓壓，喜歡掌握場面，有強烈的控制慾，講不過別人，就用拳頭讓對方閉嘴。

楊聰財表示，針對酗酒引發的暴力行為，建議接受戒酒治療，戒除期間可能會產生睡眠不佳、焦躁、情緒障礙等戒斷症狀，醫師可輔以藥物治療來改善，並教導施暴者正確的紓壓方法，學習對他人的尊重，加強人際互動關係。

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