未加辣害童被毆！肉圓店遭電話灌爆 老闆娘自責回應了...

2019-01-15 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲一名狠父不滿年幼兒子買回家的肉圓沒加辣，竟痛毆親生骨肉，連妻子也慘遭毒手，事件引起社會撻伐。事發後，該家肉圓店也接到許多民眾來電批評、斥責。對此，肉圓店張姓老闆娘表示，看到新聞後深感自責，難過表示：「因為自己的疏忽害男童被毆，想當面和他說對不起！」

根據《三立新聞》報導，老闆娘還原當日狀況時表示，當天是星期六，客人非常多，可能一時疏忽才會造成後續慘劇發生，老闆娘也表示，看到新聞後感到非常的心疼與自責，她也因此在昨天接到好幾通民眾的電話，都在斥責她因為疏忽導致男童被毆，也讓她非常無奈與難過，老闆娘表示，「不知道是哪位小弟弟，但想當面和他道歉，一定會請他吃肉圓！」

老闆娘今（15）日凌晨也在肉圓店臉書粉專「家味甜不辣專賣店」發表聲明，表示「對於此次發生之事件，家味深感遺憾與痛心，爾後家味會更加謹慎小心，注意顧客需求，顧客可要求家味提供辣椒包並二次檢查。」此外，對於大眾的批評與指教會虛心接受，並檢討改進。

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