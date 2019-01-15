土豪哥求300萬內交保 死者律師轟：毒趴花148萬沒賠1塊錢

2019-01-15 19:10

〔記者楊國文／台北報導〕W飯店郭姓女模命案，主嫌「土豪哥」朱家龍二審被依轉讓偽禁藥致死罪判10年，目前由高院更一審審理，更一審今召開延押庭，朱以護照交給法院、脊椎痛為由，聲請交保，並盼交保金勿超過300萬元，不僅檢方痛批朱家龍迄今仍否認犯罪，未賠償被害人，仍應羈押，死者律師更砲轟朱揮金如土，「你在W飯店毒趴就花148萬元，案發迄今2年，未賠償1塊錢，這合情合理嗎？毫無悔過之心」

高院今提訊在押的朱家龍、洪聖晏召開延押庭，決定兩人在1月21日羈押期滿後是否繼續羈押。全案焦點的朱家龍口若懸河，指從案發後勒戒、羈押至今快2年，均配合偵查，絕無逃亡意圖，他對死者家屬非常抱歉，很清楚失去女兒的痛苦，絕對會盡自己的力量和家屬達成和解，由於他脊椎痛得很厲害，在看守所無法做物理治療，請求法院讓他交保，也願意以任何方式代替羈押。

洪聖晏也表示，他犯下的錯，對死者和家人感到非常愧疚，請求能獲得交保。律師則加碼指出，洪是獨子，請求法院考量此點，洪絕不會丟下媽媽而逃亡。高院近日做出書面裁定，決定是否延押朱兩人。

此案源於家境優渥的29歲朱家龍，2016年12月2日下午，在北市信義區知名的W飯店2502號房舉辦毒趴，邀蔡逸學、洪聖晏等友人和多名傳播妹到場助興。郭姓小模因混用多種毒品後，同月7日清晨4時出現神智不清等症狀，送醫後仍於當晚7時許不治。

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