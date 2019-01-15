吃人妻傳性愛片提醒綠帽夫 小王挨告遭判刑

2019-01-15 20:58

〔記者王定傳／新北報導〕49歲陳姓男子與人妻小美（化名）偷情，卻傳訊給小美丈夫說：「我不希望你一直戴綠帽、你老婆給你帶了綠帽子，而且不止一頂」，並傳送2人性愛影片，被告妨害家庭，他事後否認自己是影片中的男主角，更聲稱不知對方已婚，新北地院不採信，依相姦罪判他3個月徒刑，可上訴。

檢警調查，2014年，陳男透過通信軟體「QQ」結識小美並交往，隔年2人在陳男租屋處發生性行為時，還拍攝性愛影片。

前年1月，陳男與小美鬧翻後，透過臉書Messenger即時通軟體，傳性愛影片截圖給小美丈夫，並說：「這張照片是錄影截圖，我有整個錄影檔…我不希望你一直戴綠帽、你老婆給你帶了綠帽子，而且不止一頂」等語，之後再以LINE傳送影片。

小美丈夫獲知提告，陳男在審理時辯稱：「影片中的人不是我，雖有交往，但沒有發生性行為」；不過，小美證稱，兩人交往時，有告知對方自己已婚、是家庭主婦，她的老公半個月在中國、半個月在台灣，且2人育有2名子女，她須接小孩放學、照顧小孩，經濟來源主要依靠丈夫。

小美還指，她與陳男交往後就有發生性行為，但只拍過一次性愛影片，當初因為認識陳男有一段時間，彼此信任後才同意拍片，陳男拍完後，也有給她看過，她很確定性行為地點是在陳男租屋處，對象就是陳男。加上陳男在偵查時自認：「影片這次，我有跟小美做愛」，法官綜合相關證據後判決有罪。

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