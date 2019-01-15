魚目混珠！中國菇假稱金門生產 走私台灣前遭岸巡隊查獲

2019-01-15 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕金門岸巡隊近日查獲2起農產品走私案件，有走私集團假借金門菇農名義，掩護中國香菇出口到台灣本島，共計2批貨，總重量達640公斤，市價約80萬元。第九岸巡隊副隊長王榮忠提醒，中國農產品多半處理不全，含有鉛、硫、砷等有害物質，將對人體會造成重大危害。

綜合媒體報導，年節將至，加上非洲豬瘟疫情蔓延，相關單位正加強查緝農漁畜產品。昨（14）日，稽查人員於金門料羅商港X光機區發現，有不肖人士疑似以金門地區菇農名義，運送中國香菇到高雄，共32箱437公斤。無獨有偶，10日也曾有10箱203公斤中國香菇試圖闖關。據報導，這些香菇成本30萬元，轉手後可賣到80萬元。

經鑑定後，若確認為中國香菇，將依《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》第26條，函送財政部關務署高雄關裁處。王榮忠表示，走私集團以小三通旅客為人頭，少量攜帶中國香菇進入金門，待數量充足後，再用貨運方式寄出。

王榮忠呼籲，中國的劣質農產品幾乎未經過妥善處理，可能含有鉛、硫、砷等有毒物質，食用後對呼吸系統、肝及腎都有嚴重危害。

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