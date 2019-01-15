掛心阿公沒人顧 毒蟲被逮不肯到警局

2019-01-15 18:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40歲林姓男子，因吸毒而有一張「藥仔臉」（蠟黃色面容），被巡邏員警查獲攜帶毒品，他原本很配合，交出毒品安非他命，卻不肯配合警方到派出所，警方詢問得知隱情，原來他的阿公年邁，平時生活起居仰賴他打理，他擔心無人照顧阿公，警方見他頗有孝心，給他時間聯繫友人代為照顧阿公，他才願意跟員警到派出所，採尿後依毒品危害防制條例法辦。

台中市警局第三分局東區分駐所巡佐林榮祥、員警劉易軒、黃盛吉，本月3日巡邏時見有著「藥仔面」的林男（40歲），於民宅外面東張西望，感覺怪異而盤查，林男略為遲躇，隨即主動將外套內1小包毛重3.33公克的二級毒品安非他命交予警方，坦承自己去年曾被警方查獲毒品，目前仍在緩刑期間。

他承認說，擔心外人得知他還在吸毒，返家前後，都會查看住處周圍狀況，沒想自己東張西望、疑神疑鬼的舉動，反而招惹員警注意，毒品是花2500元向姓名不詳男子購得。

警方要將他帶回東區所偵辦，原本很配合員警的他，態度卻大為轉變，不願跟員警到東區所，員警再三詢問，他才吞吞吐吐說，擔心高齡約90歲的年邁阿公無人照顧，他解釋說，阿公因病日常生活無法自理，家人每個月補貼他1萬元，委由他全天候貼身看護阿公，他擔心自己到東區所，最快翌日才能返家，阿公將無人照顧，說什麼都不願離開。

員警見他如此孝心，願意給他時間，讓他聯繫朋友照顧阿公，他才放下心中大石，跟員警到東區所，依照一般的法律程序，他被警方逮捕的時間是晚間，得在東區所過夜，翌日再解送地檢署，通常地檢署都會裁定限制住居交保，極少裁定羈押，他翌日中午就能返家。

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