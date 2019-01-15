無業男不滿遭碎念 持菜刀削掉父親頭骨

2019-01-15 20:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉發生子砍父駭人事件！昨（14）日下午，一名42歲男子疑因長期無業在家喝酒，邱父出言責備，竟引起邱男不滿，衝進廚房拿起菜刀對81歲父親猛砍，警方獲報前往制止，緊急將邱父送往醫院急救，發現邱父頭骨被削掉一塊，身體還有6處撕裂刀傷，幸無生命危險。邱男表示，因無工作經常被斥責才一時氣憤。彰化地檢署訊後，今午向彰化地院聲請羈押禁見獲准。

警方初步調查，邱男長期無正當工作，昨日下午1點多在永靖鄉自宅喝酒，父親不滿斥責「不長進」，邱男竟跑到廚房拿菜刀，對年邁的老父下手，砍到刀柄都斷裂，相當兇狠，邱父大喊「救命」，鄰居聽到趕緊報警，警方獲報到場，邱男仍待在住處，被趕到現場員警以現行犯逮捕。

員林基督教醫院急診醫師李旭雲指出，傷者傷口集中在頭部，另臉部、雙手都有，頭部最深傷口甚至被削掉一塊頭骨，所幸無明顯腦出血，現於普通病房住院治療中，目前無生命危險。

警方表示，據邱男供稱，因不滿老父經常罵他，一時氣憤才會拿菜刀砍傷父親。彰化地檢署檢察官偵訊後，認為犯嫌涉有殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌，且有勾串證人之虞，向彰化地法聲請羈押，今日10時47分許裁准羈押禁見。

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