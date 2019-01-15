警車鳴笛搶時間 成功救回熱痙攣女嬰

2019-01-15 18:13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東派出所警員楊德馨及實務訓練生陳筠珮昨晚下班時，剛好碰上有名媽媽抱著熱痙攣的急症女嬰到派出所求救，他們立刻駕駛警車鳴笛護送2人前往急診，還好女嬰及時就醫獲救，媽媽當晚也在臉書po文感謝他們。

「路上大塞車，我的小孩已經失去意識了，我怕來不及趕到醫院。」這名年輕媽媽昨晚7點多發現年約1歲的發燒女兒出現痙攣現象，原本請她弟弟開車載她們醫院急診，但沒想到竹東鎮市區街道嚴重塞車，他們趕緊把車開到竹東派出所前向警方求助。

才剛報到4天的陳筠珮說，當時他們剛好完成巡邏勤務把警車開回派出所準備下班，聽到有這個緊急狀況，他們立刻讓這對母子上車，然後一路鳴笛按喇叭開向台北榮總新竹分院的急診室，15分鐘的路程用不到5分鐘就抵達，成功讓生病女嬰及時就診。

這名媽媽當晚就在臉書社團「新竹大小事」po文：「謝謝竹東警察局的兩位員警， 幫忙我一路護送鳴笛到醫院，因為狀況很緊急，小孩已經沒有意識，來不及跟你們道謝，你們就離開了，小孩現在已經沒事了，已經穩定下來，目前在等待轉至新竹的兒童醫院。那一段路程是我這輩子最煎熬的時候，謝謝兩位員警一路的安慰。」

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