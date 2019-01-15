買40元票退20萬遭法辦！「天才駭客」張啟元道歉吐心聲

2019-01-15 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕「天才駭客」張啟元上月到高鐵網站訂購40元車票後退票，並駭入系統將退款金額改成20萬元，遭台鐵告發後被檢調搜索約談，並以10萬元交保；沉寂數日後，張啟元今在臉書發表2000多字長文，除了對自己的行為道歉，也希望相關單位能立法或修法，透過法律保障企業和白帽駭客。

現年25歲的張啟元曾破解蘋果網站，成功花1元買到502台iPhone、也曾發現臉書漏洞，刪除臉書創辦人祖克伯臉書貼文，有「天才駭客」的稱號。不過他因為去年12月駭入高鐵訂票系統，竄改退款金額後被台鐵告發，並被檢調搜索約談後，被依妨害電腦使用、詐欺等罪以10萬元交保。日前張啟元也因此感嘆表示，國外相當歡迎的「白帽駭客」，在台灣卻被唾棄，不會再說自己是台灣人。

今日凌晨張啟元在個人臉書發文，他表示自己的行為也許太過偏激，也因為媒體的炒作讓他的行為被放大化、高調化，導致有很多問題被模糊了焦點，無法實際解決，造成許多網友的筆戰和爭論，也讓不少資安領域的前輩們失望了，對此他感到非常抱歉。

張啟元指出，日前曾說不會再說自己是台灣人，只是一時的氣話，其實自己還是希望可以獻上一份心力，幫助台灣整體資安進步；尤其是在科技日新月異的現在，資安絕對是日後不能輕忽的一環。張啟元表示，「不希望在我身上的資源就這麼被浪費掉，也不希望我堅持這麼多年讓台灣企業資安提升的白帽駭客精神就這麼放棄，我製造出了問題，就必須解決問題」。

張啟元希望台灣可以立法或修法，解決目前灰色地帶的問題，讓白帽駭客可以很明確地知道哪些單位能進行測試哪些不行，以此保障白帽駭客和企業，張啟元表示，這麼做並不是為了逃避法律責任，「我不逃避我個人的行為問題，也不逃避我個人的法律問題」，而是希望能藉此「解決發生這些問題的問題」。

最後，張啟元表示希望各界前輩與網友可以助他一臂之力，讓市議員、立法委員等人士能夠將此理念轉換成法案，盼有朝一日成功立法改變台灣。他也表示，幾年前因為駭客活動修法成立妨礙電腦使用罪，保護了每個人在電腦資訊紀錄的權益，希望這次能夠修法立案，讓已經是世界趨勢的白帽駭客職業，以及各個公司行號等單位能夠同時受到法律的保障，這也是他在台灣，「最後一個能夠幫助台灣的希望」！

張啟元臉書全文

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