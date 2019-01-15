虐童案頻傳 黃國昌籲政府設立專區公開資訊

2019-01-15 18:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕為防止虐童事件再度發生，時代力量立委黃國昌今與多個社團代表舉行記者會，要求衛福部督促地方政府儘速公告「不適任人員資料庫」。對此，衛福部社家署副署長祝健芳說，將揭露未公告不適任人員的地方政府，並要求1個月內針對新北托幼中心虐兒案，提出改善報告。

新北市一名父親因兒子買肉圓未加辣，憤而暴打妻兒引發眾怒，永和區一所評鑑甲等托嬰中心日前也被爆出長期對幼兒施暴，時代力量立委黃國昌、靖娟基金會執行長林月琴、兒福聯盟執行秘書黃韻璇、時代力量智庫副執行長彭盛韶共同召開記者會，呼籲衛福部應加速建置通報平台與配套方案，並要求衛福部與新北市府增設專區，揭露違反兒少法的相關資訊，以遏止虐童、還給家長及孩子更安全的托育環境。

黃國昌說，虐童案除事後開罰、事前預防也很重要，因此須檢討現行制度是否足夠、有無確實執行。黃國昌說，中央每年補助地方大批預算以進行兒少保護，衛福部應督促縣市政府依法公開資訊，而不是只負責發錢。黃國昌批評，此次發生虐童案的永和托嬰中心，經新北市府評鑑甲等，未來如何讓家長信任政府評鑑制度，也是衛福部應檢討並督促地方政府改善的部分。

時力智庫副執行長彭盛韶說，衛福部除應加速「不適任托育人員資料庫」建置外，也應建立資料庫使用規則，明確規範相關通報程序與通報義務，賦予機構調查任用人員的權限，並要求托育機構確實遵守，才能真正發揮防止不適任人員繼續危害孩子的效果。

兒福聯盟執行秘書黃韻璇表示，政府應盡快建置「不適任托育人員資料庫」，建議衛福部比照教育部作法，盡速建置，以積極防堵曾涉兒虐的不適任托育人員重新回鍋；此外，黃韻璇也說，應儘速修正「直轄市、縣（市）政府辦理未滿二歲兒童托育準公共化服務與費用申報及支付作業要點」等相關規定，嚴禁黑心托育機構再申請加入準公共化機制，並研議全面防堵黑心業者「借殼上市」的作為。

與會的衛福部社家署副署長祝健芳回應表示，1周內將提出報告說明，各縣市政府是否有依法建置違反兒少法的資訊公開專區，針對未設置專區的縣市公布名單；祝健芳也說，針對此次新北市評鑑甲等的永和托嬰中心涉及集體虐童案，1個月內將公布報告，說明各縣市是否落實不定期評鑑，避免托育機構刻意造假。

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