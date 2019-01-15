不斷遭爸爸伸狼爪 少女line同學「想死」

2019-01-15 16:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市一名17歲少女，從國小六年級到高中一年級，三度遭爸爸強摸下體，少女曾向媽媽求救仍止不住爸爸的惡行，直到高一某天她因爸媽爭吵受遷怒，情緒低落line同學「想死」，隔天才在同學逼問下，宣洩家庭壓力及爸爸對她所做的事，少女父親否認犯行，辯稱僅有在女兒5、6年級時，因她陰道發炎曾「示範」如何擦藥而已，那並不是猥褻，不過，少女父親測謊都未過，日前被依乘機猥褻、強制猥褻罪，判處共應執行有期徒刑4年，少女在事發後已被安置。

少女與爸媽、弟弟同住，她指控，爸爸第一次對她伸狼爪，是在她就讀國小六年級時，那天媽媽外出上班，她穿短褲睡在爸媽房間，爸爸突然進房伸手摸她的下體，她被驚醒時只敢裝睡、用力翻身，才讓爸爸停手離開；第二次則是在她就讀國一時，她洗澡時爸爸強迫她開門，假藉幫她塗乳液強摸她，還逼她把一腳跨在馬桶上。

少女指控，國二時曾跟媽媽說這件事，但媽媽跟爸爸吵了一架後，反倒告訴她「爸爸那樣是為了保護妳」，直到她就讀高一時，爸爸第三次對她伸手，那天是除夕夜，弟弟就睡在隔壁床，爸爸直接將手伸進棉被摸她的臀部；少女說，隔沒多久爸媽因吵架遷怒她，多年來的家庭壓力及心中陰影一股腦湧上，她受不了傳line給同學說「想死」，隔天在同學逼問下，她才將爸爸對她做的事說出，並求助校內輔導老師。

少女還哭訴：「爸爸用來擦我下體的那瓶乳液還在，因為討厭那個味道，所以我都沒再用過。」

少女父親否認犯行但測謊未過，桃園地院法官另傳喚少女媽媽、弟弟、老師及同學出庭作證，認為少女父親的說詞不足採，審結判處他共應執行4年有期徒刑。

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