肉圓男童6年前就被家暴 曾接受長達半年輔導

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市蘆洲區小六男童，因為幫爸爸買肉圓沒加辣，跟媽媽遭父親掌摑，施暴影片因為在網路流傳，引起全國公憤，男童就讀的學校指出，男童一年級入學時，媽媽曾向校方反映父親管教不當，校方因此通報校安中心，由校園心理師為男童進行校園輔導，後續媽媽認為爸爸管教態度改善，教師觀察學生表現正常，因此半年後就結案，未料事隔近6年竟家暴重演。
校方指出，男童在課業表現優異，熱愛戶外活動，還參加定向越野、繪畫和英語等社團，表現一切正常。
由於事發後，男童就未到校上課，由媽媽代為請假，但媽媽未告知校方預計請假幾天，由於學校已經結束期末考，即將放寒假，校方表示會和家長保持聯絡，由社工、心理師聯合為男童進行心理輔導。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
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新北市蘆洲區小六男童，因為幫爸爸買肉圓沒加辣，跟媽媽遭父親掌摑。男童就讀的學校指出，一年級入學時，媽媽曾向校方反映父親管教不當，因此由校園心理師為男童進行輔導，後續媽媽認為爸爸改善，教師觀察學生表現正常，因此半年後就結案，未料事隔近6年竟家暴重演。（取自網路畫面）
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