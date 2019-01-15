工程師、木工、跆拳道4段...竹縣消防生力軍臥虎藏龍

2019-01-15 16:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局今年新進27名生力軍正在集訓，其中不少新人臥虎藏龍，有機電監造工程師、乙級裝潢木工、還有跆拳道黑帶4段高手等，為求事業穩定而轉換跑道，專職救人工作。

消防局表示，27名消防生力軍，本月10日起開始接受9天集訓，訓練各式消防車操作、破壞器材操作、水源供應、煙判讀、熱像儀操作、水平及梯間佈線、人命搜索、空氣瓶耗氣訓練等，17日將進行訓練成果驗收。

其中，26歲女隊員賴妍宇畢業於台北市立大學（前身為台北市立體育學院）技擊運動學系，練跆拳道10年，不僅是跆拳道黑帶4段，還曾獲得全國大專盃第4名。她說，運動選手生涯並不長，因此離開體壇是必然的過程；但多年練跆拳道的過程，讓她培養出堅毅的抗壓力及體耐力，相信能迅速勝任消防員這份工作。

分發到寶山分隊的新人何信杰，34歲，大學畢業後曾投入軍旅，在陸軍軍醫科服役4年半，退伍後投入職訓，考取乙級裝潢木工證照，水電、木工裝潢樣樣都行，只是工作收入起伏落，興起轉業念頭。由於父親是資深警察，舅舅則是山難救難大隊，在耳濡目染下，決定加入消防行列。

31歲彭煜錩曾任機電監造工程師，專精水電、管路等機電空調設計監造，大型工廠興建廠房，都看到他日夜忙碌的身影。工作雖忙，但他仍維持運動的好習慣，2年來跑了約20場超級馬拉松，月跑量高達600公里，體耐力驚人，轉戰極須體力的消防工作，相信可加速適應。

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