「醉壞」示範！酗酒婦鬧跳樓 丈夫報警送她去看醫師....

2019-01-15 15:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕醉壞示範！台中市38歲的莊姓女子，因工作不順利，感覺壓力很大而酗酒，一時酒醉失態，爬到客廳窗台上揚言跳樓自殺，丈夫報警之後，趕緊將她牢牢抓住，雙方僵持時，警察破門而入，把莊女拉下來，其夫無奈說，希望莊女能夠就醫，避免留在家中又再上演鬧劇，甚而發生不幸，莊女也不反對，由警方陪同送醫治療，化解一場危機。

中市警察局第三分局健康派出所員警於本月13日清晨接獲報案，指中市南區工學路上一戶住家有人要跳樓，警方趕赴現場時，發現大門深鎖，屋內卻傳出男女說話聲音，員警敲門後，屋內的男子表示，太太已爬出窗外想要跳樓自殺，他正拉著太太，無法幫趕來營救的警消人員開門。

警方於屋外詢經男子同意後，由消防隊員利用器具破門進屋，一擁而上將莊女從窗台拉進屋內，順利化解一場危機，不過，莊女渾身酒氣、醉態百出，其丈夫說，太太（莊女）自認工作不順利，壓力很大而酗酒，酒醉失態想跳樓，他擔心繼續留在家中恐有不測事故，莊女也不反對就醫，由警方陪同將其送醫治療。

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