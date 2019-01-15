女分手想趁虛而入 男代爭贍養費被打成豬頭

2019-01-15 15:10

〔記者余衡／新北報導〕25歲彭姓男子心儀江姓女子已久，近日江女與尹姓男友分手後想趁虛而入，他得知江女產下一子於是代為爭取贍養費，與尹男發生肢體衝突後遭對方設局約至新北市立殯儀館談判，但尹男早已撂人埋伏，彭男現身後遭圍毆並以電擊棒攻擊，還差點被擄往河濱公園施暴，所幸警方及時趕抵救人。

海山警分局調查，尹男與江女過去互為情侶並育有一子日前分手後由女方獨自帶小孩，心儀江女的彭男得知尹男不聞不問，自告奮勇代為爭取贍養費，昨天下午尹男前往江女住處拿個人物品，彭男當場要求按月支付1萬5000元，雙方發生口角拉扯不歡而散。

事後尹男藉口心生悔意，深夜設局邀彭男至殯儀館內道歉並協調贍養費，同時安排沈姓、潘姓及陳姓男子持刀棍埋伏，彭男一現身就遭4人圍毆，並持電擊棒一路電擊拖行，準備押上轎車帶往河濱公園施暴，彭男沿路哀號引起民眾注意報案，警方獲報迅速趕往攔車救人。

警方控制4人後搜索車內，找到1把改造手槍、7發子彈、電擊棒及西瓜刀等，同時起出1小包安非他命，全案訊後依傷害、妨害自由、槍砲及毒品罪移送法辦。

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