管中閔案》吳瑞北撤告仍堅持程序正義 已另提訴願

2019-01-15 15:17

〔記者溫于德／台北報導〕台大校長參選人之一的電機系教授吳瑞北，不滿教育部放行管中閔上任，向法院聲請假定暫時狀態處分，未料本月4日遭駁回，吳已提抗告。至於本案要求教育部不得作出聘任管之處分，要求校方重啟遴選，台北高等行政法院稍早表示，吳今日上午已具狀撤回；後經本報電訪吳的律師洪偉勝得知，因管已上任，代表處分已作成，若繼續該案訴訟不具意義，但吳堅持程序正義，已另提訴願。

北高行下午2時許表示，由於吳瑞北撤回對教育部提告，該案訴訟程序已終結；因此，表定本週四下午2時30分的開庭已取消。

本報隨後向吳瑞北律師洪偉勝探詢為何撤告？洪解釋，因管中閔已上任，代表聘任處分已作出，若再就教育部不得對管的聘任進行訴訟程序，不具意義，因此撤告，但吳仍認教育部違法大學法相關法條聘用管，已另案提起訴願。

至於甫上任的管中閔，今也傳出，因被監察院認定違法兼職事證明確，今天上午經召開彈劾審查會，以7比4通過管的彈劾案。

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