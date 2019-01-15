男嬰發燒吐白沫 為救命警用巡邏車化身救護車

2019-01-15 15:09

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣一名8個月大嬰兒，突然在晚間發高燒至39.6度，口吐白沫大聲哭鬧，在家中奶奶心急，日前急忙抱著孫子到冬山分駐所求助，所內警員見狀，立即衝上巡邏車，載著阿嬤、孫子約5分鐘就抵達博愛醫院，經急救後，確認寶寶無生命危險後，員警才鬆一口氣。

冬山分駐所警員李政澔及李汪儒，日前在所內執勤時，突然一名中年婦人衝進派出所，著急向警員表示「幫幫忙」、「寶寶發高燒」。

兩名執勤員警見狀，認為寶寶情況緊急，當下立即跳上巡邏車，載著阿嬤、寶寶直奔羅東博愛醫院；由於阿嬤擔心孫子狀況，兩人還在車上安撫情緒，幸送醫後，寶寶生命並無大礙，兩名協助員警才終於鬆一口氣，放心離開醫院。

警方表示，該名婦人居住在蘇澳鎮武荖坑路上，因嬰兒在家中突然發高燒，不知道如何是好，才想到求助冬山分駐所，家屬事後對警方積極協助救護表示感謝，還稱讚所內值班員警「果然是人民的守護者！」

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