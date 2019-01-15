天道盟太陽會長兄弟檔 介入上櫃公司貨款糾紛逼簽近2億本票

2019-01-15 15:06

〔記者邱俊福／台北報導〕綽號「鐵霸」的天道盟太陽會會長曾盈富與綽號「太保」胞弟曾盈進兄弟檔，前年間涉嫌介入一家上櫃電子公司跟與國外公司近2億高額貨款糾紛，不僅率眾直接在該電子公司股東會時，強行留置老闆強逼簽1億9800萬元本票，還對被害人老婆、哥哥電話恐嚇與潑漆樣樣來，遂行威逼，刑事局偵四大隊二隊經長期蒐證將曾姓兄弟檔與旗下綽號「韋小寶」台北分會分會長蕭貞文等共8人查緝到案。

警方調查，49歲曾盈富與43歲曾盈進兄弟檔除暴力介入這起上櫃電子公司貨款糾紛，前年10月間，哥哥因不滿北市中山區一家酒店服務人員服務不周到，便指示旗下幫眾將酒店幹部毆打，並持凶器刺殺成傷，強逼簽署和解書。

另去年8月間，哥哥的友人在新北地區某醫美診所就診，因不滿意治療結果，引發爭執，弟弟遂召集小弟數人佔據診所大廳，並在紙上留下天道盟太陽會自己的姓名、綽號，要求被害人上網查詢其身分，逼迫醫美診所出面處理。

刑事局偵四大隊第二隊與北市警局中山分局獲報組成專案小組，報請台北地檢署檢察官白勝文指揮偵辦後，經長期蒐證，昨天兵分多路，在北市內湖區、文山區、桃園市等地查緝，將曾等8人逮捕到案，查扣1把改造槍枝、子彈53顆與西爪刀、鋁棒、本棒等贓證物。

警訊中，曾姓兄弟檔僅表達，雖有出面但僅是協助處理債務，否認有恫嚇等不法行徑，全案分依恐嚇取財、殺人未遂、組織犯罪等移送檢方偵辦。

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