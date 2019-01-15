男賣毛巾索保護費 法官：沒去拿錢，無罪！

2019-01-15 14:45

［記者陳恩惠／台北報導］台北市大同區2017年8月連續有養生會館被丟鞭炮恐嚇案件，王姓男子以天道盟同心會大同分會長自居，藉著承攬清潔毛巾生意不成，夥同李姓小弟趁夜去丟鞭炮；法官認為，王男的確曾到養生館談毛巾生意遭拒，但在李男丟鞭炮後，王男沒有再去索討毛巾費用，難認兩者間有相關，且無其他證據指出兩人有犯意聯絡，將王姓男子判處無罪，可上訴。

起訴指出，王姓男子前年8月中旬曾前往北市大同區2家養生和舒壓館承攬毛巾業務並收取保護費不成，當月21日深夜夥同李姓小弟先到位於北市保安街的養生館丟擲一盒點燃的鞭炮，事隔10分鐘，又再北市南京西路上的另家舒壓館放鞭炮，由於凌晨時分，瞬間產生巨大聲響，讓店內服務員與客人全嚇跑。

警方調查，疑是以自稱天道盟大同分會長的王，覬覦養生館利潤，要求收取保護費未果，才指示李去養生館放鞭炮恐嚇，檢警根據監視影帶、王、李行動電話基地台位置，及警方職務報告認定王涉嫌教唆、李男動手。

法院審理時，李對於王是否指示犯案的說詞反覆，且李丟鞭炮之後，王也沒有再去收取保護費，難以認定兩者有關連，且王與李的行動電話基地台位置有異，也沒有其他證據證明王是共犯，判王男無罪。

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