謠言終結站》網友亂傳桃園有非洲豬瘟 最高罰100萬

2019-01-15 14:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台灣積極防堵中國非洲豬瘟入侵，卻有網友在臉書散佈不實謠言，稱桃園已經有豬瘟，呼籲民眾不要去買豬肉吃，引起恐慌。桃園市政府動物保護處長陳英豪表示，桃園出現非洲豬瘟為不實謠言，已請警方追查發文者身分，將依法追究，也請民眾不用過度擔心。

桃市府：已請警方追查發文者

近日有網友在臉書發文聲稱，「桃園已經有豬瘟了，敬告朋友們不要去買豬肉吃」，並呼籲民眾所有的食品和豬有關的都不要去吃「傷身體划不來」，引起民眾議論。

陳英豪對此嚴正駁斥不實謠言，並表示今天下午接獲農委會轉發消息後，已發函請警方調查發文者身分。

陳英豪表示，在網路上製造謠言，已違反動物傳染病防治條例第43條「散布有關動物傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息」，可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

陳英豪呼籲民眾，應共同抵制造謠的行為，並持續支持配合政府的防疫作為，以保護台灣豬產業與民眾享用國產安心豬肉的權益。

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