綁架詐騙老梗仍有人上當 虎警即刻救援成功攔阻救回80萬

2019-01-15 14:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「你兒子被綁架了，趕快匯錢過來」……綁架詐騙老梗再現，仍有民眾相信，甚至填好匯款單，幸好銀行人員機靈通報虎尾警方即刻救援，成功攔阻救回鄭姓夫妻80萬元血汗錢。

虎尾分局虎尾派出所接獲華南銀行行員報案，指稱一名鄭姓鎮民到銀行填妥匯款單要匯款80萬元，行員直覺有異，詢問婦人有無家人同行，結果先生就在銀行外等候，兩夫妻都不願告知行員匯款大量金錢所為何事。

行員機靈地報警請求警方人員到場協助，虎尾所警員楊蕙瑜、李政儒趕往現場，兩夫妻才卸下心防告知是接獲不明來電指稱其兒子遭人綁架，歹徒要求須匯款至指定帳戶後才願意放人，因一時聯絡不上兒子，信以為真，才急忙趕到銀行匯款。

事後經經警方耐心解釋、並協助聯繫到其兒子確認安全無虞後，兩老才警覺遭詐騙，感謝警方救回他們80萬老本。

虎尾派出所所長張彥鈞強調，年關近，詐騙手法五花八門，甚至連詐騙老梗都層出不窮，提醒民眾接獲任何電話尤其是要求匯款，一定要多觀察、多查詢，事先撥打165防詐騙電話，保障自己權利。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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