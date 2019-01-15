不滿15歲小女友分手散布裸照...渣男賠30萬和解判緩刑

2019-01-15 14:14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名劉姓男子僅因不滿15歲的女友欲分手，竟將手機內的女友裸照、自慰影片拿給郭姓少女等人觀看，還上傳網路「臉書」給被害人女同學看，東窗事發挨告，劉男驚覺代誌大條，承諾賠償30萬元，一審被高雄地院依違反兒少剝削條例的散佈少年為猥褻行為之照片、影片供人觀覽罪，判刑7月、緩刑3年。可上訴。

判決指出，劉姓男子原與被害少女為男女朋友，被害少女於2016年11月間向劉男提議分手，引起劉的不滿。劉男明知女方年僅15歲，竟於2017年1月至6月4日間某日，在小港區金城公園，將手機內被害少女自慰影片及裸照，交予李姓、郭姓少年等人觀看。

同時在臉書上傳送被害少女裸露上半身之照片給被害人的郭姓女同學觀看，以此方式散布未成年的被害人之猥褻照片、影片。

案經被害少女與父親報警提告，經檢方起訴。劉男知道「代誌大條」，法院審理時與被害少女達成賠償30萬元和解，並先繳付3萬元，其餘分期付款，高雄地院審酌他犯後態度良好，雖依依違反兒少剝削條例的散佈少年為猥褻行為之照片、影片供人觀覽罪，判刑7月，但諭知緩刑3年。可上訴。

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