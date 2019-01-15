等你等到我心痛？ 準備摩鐵「毒宴」款待友人卻等到警察

2019-01-15 14:12

〔記者許國楨／台中報導〕「等你等到我心痛，我的心情誰會懂、等你等到没有夢、所有感覺已成空...」，這首歌是最好的心情寫照？

台中市王姓男子與自北部到台中過夜的友人相約開趴，好客的他還準備了一堆毒品打算盛宴款待助興，只是事與願違，就在他站在摩鐵外路旁等候同時，剛好遇到巡邏警方因心虛刻意躲避反引起注意攔查，連同毒品一併露餡被查獲，讓王男心情頓時盪到谷底，「等不到朋友卻等到警察，真是噩夢一場。」

台中市警局保安大隊第一中隊前天傍晚巡經西屯區一間摩鐵，發現有槍砲等刑案紀錄的32歲王男獨自站在摩鐵外經貿路旁，且在看到警車時神色有異刻意轉過頭準備閃人，警方直覺可疑趨前攔查時，只見王男神情非常緊張，支吾表示正在等朋友準備晚上夜宿摩鐵。

警方請他出示證件，結果一打開包包，眼尖員警發現右側口袋鼓鼓的詢問是否為違禁品？王男見狀低頭不語，見事跡敗露主動掏出小惡魔毒品維他命飲7包（重81.3公克）交付，警方當場以毒品試劑初篩，最然呈現呈甲基卡西酮成分反應帶回偵辦。

王男警訊中供稱，當天因有多年好友要自北部南下台中來訪，晚上準備投宿摩鐵過夜，他為了盡地主之誼，除先到摩鐵訂房外，還準備這些毒飲包打算晚點開趴助興，希望給友人意外驚喜，結果等不到朋友卻先等到警察，真是噩夢一場；警方聽完他的說詞也感到啼笑皆非，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查毒品來源。

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