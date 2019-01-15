私刑打趴「恐嚇男」 警鎮壓驚見迷姦錄影

2019-01-15 14:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕有毒品前科的鄭姓男子，與女子阿芳交往1個月，在柳橙汁內下藥性侵得逞，還拍攝性侵過程與裸照，阿芳昏迷1天1夜才清醒，交往3個月後，阿芳有意分手，鄭男竟持裸照與不雅畫面，威脅「做愛」並繼續交往，阿芳將此事告知前男友，前男友帶人動用私刑，將鄭男打趴倒地，警方出動快打部隊壓制施暴，現場撿到鄭男的手機，檢視驚見迷姦過程，鄭男辯稱獲得阿芳同意，法官卻認為阿芳重度昏迷，又豈能同意？依乘機性交罪判刑4年，恐嚇罪則判處5月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，阿芳（化名）於2016年4月與鄭男交往，同年5月5日下午，謝男買柳橙汁給阿芳喝，偷偷加入不明藥物，阿芳很快昏迷，被謝男載到汽車旅館內性侵害，還用手機拍下過程與裸照，至翌日清晨將阿芳載回，阿芳的室友發現阿芳神智不清，要求謝男把阿芳送醫，至下午4時許，阿芳才在醫院內甦醒，昏迷時間長達一天一夜，且完全不記得性侵過程，事後阿芳懷疑謝男下藥，謝男卻宣稱「妳是壓力太大」。

阿芳對鄭男起疑，有意疏遠分手，謝男卻於同年7月間，持裸照威脅繼續交往，傳簡訊恐嚇「我晚上去找妳，我要愛愛」、「還有影片要不要」、「為了妳，等等來去買一台雷射印表機，印出來給妳看看，畫質不錯」、「晚上去找妳做愛」、「我知道妳看到照片，差不多快暈倒」。

阿芳把此事告訴陳姓前男友，陳男於7月16日晚間夥同朋友共5人（傷害罪各判2月、3月，可易科罰金），在中市北屯區動用私刑，把鄭男打得倒地，中市警方接獲鬥毆報案，出動快打部隊到場壓制，在地上撿到一支手機，返回警局查看內容，想找到手機的主人，卻意外見到迷昏性侵的錄影與照片。

法院審理時，鄭男否認性侵，辯稱獲得阿芳同意，法院勘驗錄影畫面，見阿芳已嚴重昏迷，不可能同意，另外，醫師也作證說，阿芳到醫院時，神智仍未清醒，不過，當時沒有化驗阿芳體內毒物成分，沒有證據可證明鄭男下藥，台中地院只能依乘機性交罪判刑4年，恐嚇罪則判處5月徒刑，可易科罰金，鄭男上訴二審，仍否認性侵阿芳，台中高分院見解與一審相同而駁回，乘機性交罪可再上訴。

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