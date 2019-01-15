毒犯偷不成變搶 東勢分局2小時內破案逮到人

2019-01-15 13:54

〔記者歐素美／台中報導〕張姓毒犯沒錢竟動歪腦筋，見鄭姓老翁行動不便，欲偷走其錢包，被老翁發現後竟用搶的，得手27000元後，即騎機車去還債、買鞋、繳電話費，東勢分局東勢派出所接獲報案，調閱路口監視器，以車追人，2小時內即將張嫌逮捕，但其身上只剩6千多元，警方依搶奪罪嫌將他移送。

警方調查，昨天下午1點左右，行動不便的鄭姓老翁（83歲）騎乘電動車至舊東勢高工運動，張嫌（44歲）見鄭翁運動褲後口袋有錢包，就上前想偷走老翁的錢包，結果被老翁發現制止，但張嫌還是一把搶走錢包，騎機車揚長而去。

民眾見狀報案，東勢派出所警員蘇明宗、邱俊仁立即趕到現場，並調閱沿途監視器，鎖定有竊盜、毒品前科的張嫌，以車追人，展開圍捕，員警在東勢客家文化園區發現張嫌機車，守株待兔，約下午3點，將準備騎車的張嫌逮捕。

張嫌供稱，因年關將近，身無分文，為了還債、購買毒品、鞋子與繳清電話費，才到舊東工尋找作案目標，見鄭翁行動不便、錢包外露，趁機行竊不成才搶，共得手27000元，隨即騎機車至東勢市區購買新鞋、還債及繳清電話費，不料，舊拖鞋換成新布鞋不到2小時就被逮。張嫌搶來的錢財，約2小時就花到只剩6千多元，警方依搶奪罪嫌將他移送法辦。

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