一條牛剝兩層皮！往生互助會被倒、加入自救會又倒

2019-01-15 13:27

［記者楊政郡／台中報導］老人往生互助會陸續傳出倒閉，陳麗珍母子號召已倒閉往生互助會員組成自救委員會，成立福生、福佑、三福會館委員會，吸收倒閉會員，收取委員費當公積金，利用保管帳戶機會，侵占738萬餘元，台中地院依業務侵占罪將陳婦判刑2年4月、陳婦的兒子判刑1年10月，追繳犯罪所得。許多會員或組長已經被往生互助會倒帳一次，又被自救會倒帳一次，一條牛被剝兩層皮。

台中地院判決書指出，陳婦（50歲）與黃男（28歲）是母子，2011年間就開始從事俗稱老人互助會之往生互助會業務。2013年間坊間諸多往生互助會因營運不善而倒閉，她認為有機可趁，同年7、8月間承繼已倒閉往生互助會會員之權利與義務為由，先後創設名為「志工聯誼服務處」、「福佑聯誼服務處」，陸續成立福生、福佑、三福會館委員會，聲稱可減少互助會的損失。

陳婦因熟識許多會員或組長，找他們來組成自救委員會，而要參加自救委員會並擔任委員者，每人需先繳納10萬、30萬、60萬不等「委員費」給陳婦保管，並充當營運公積金。

「委員費」可以抵繳會費，不論新轉入或舊會員每月還要繳2200元互助金，可是經營至2014年8月，陳婦向福生、福佑、三福會館委員會宣稱會館虧損，已無金錢得支付各款項，同年9月自救會決議不讓陳父母再管事，陳婦母子利用保管帳戶的機會，侵占738萬6449元。

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